Es ist der größte Gefangenenaustausch seit Jahrzehnten: Die USA und Russland haben sich auf eine umfangreiche wechselseitige Freilassung von Inhaftierten geeinigt, die am Donnerstag vollzogen wurde. Wie das Schweizer Fernsehen SRF unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters meldete, landete am Donnerstag nachmittag ein russisches Regierungsflugzeug in Ankara. Der türkische Geheimdienst teilte demnach mit, er habe die technische Seite des Austausches übernommen...