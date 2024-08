Während Anhänger der rechten Opposition in Venezuela erneut versuchen, die Regierung mit gewaltsamen Aktionen zu stürzen, wurde in New York am Dienstag der ehemalige Green-Beret-Elitesoldat Jordan Goudreau festgenommen. Ihm und seiner gleichzeitig in Florida verhafteten venezolanischen Komplizin Yacsy Alexandra Álvarez werden unter anderem Verstöße gegen US-Waffenkontrollgesetze »im Zusammenhang mit einer Verschwörung zur Durchführung eines bewaffneten Einmarsches n...