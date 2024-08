Warum ist die Position für die Servicebeschäftigten an der Uniklinik Erlangen soviel schlechter als an benachbarten großen und ebenfalls öffentlichen Kliniken Fürth und Nürnberg?

In diesen beiden kommunalen Kliniken konnten die Beschäftigten in längeren Auseinandersetzungen ihre Wiedereingliederung in die Mutterhäuser durchsetzen und werden endlich wieder nach dem darin geltenden Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt. Am Uniklinikum Erlangen, das dem...