Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat den 30jährigen Deutschen Rico K. begnadigt, der Ende Juni von einem Gericht in Minsk zum Tode verurteilt worden war. Das meldete die belarussische Nachrichtenagentur Belta Anfang der Woche unter Berufung auf das Präsidialamt in Minsk. Auch das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Begnadigung und äußerte »Erleichterung« über den glimpflichen Ausgang der Angelegenheit.

K. war im November 2023 festgenommen worden...