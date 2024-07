Inzwischen hat die Wahlkommission den Termin bekanntgegeben: Am 21. September werden die etwa 17 Millionen Wahlberechtigten in Sri Lanka über einen neuen Präsidenten abstimmen. Amtsinhaber Ranil Wickremesinghe war der erste Kandidat, der offiziell seinen Hut in den Ring geworfen hat. Er hatte mit Mehrheitsentscheidung des Parlaments 2022 als damaliger Regierungschef das Amt für den Rest der ablaufenden Legislaturperiode übernommen. Der Grund: Der Rücktritt des Präsi...