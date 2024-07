Früher wurde die BRD als »Apotheke der Welt« bezeichnet, heute ist es Indien. Im Geschäftsjahr 2023/2024, das am 31. März endete, hat das bevölkerungsreichste Land der Erde Medikamente im Wert von 27,8 Milliarden US-Dollar exportiert, ein Anstieg um 9,6 Prozent im Vergleich zum vorigen Finanzjahr. Für 2024/2025 werden Ausfuhren im Wert von 31 Milliarden US-Dollar erwartet, was ein Plus von 11,6 Prozentpunkten bedeuten würde, erklärte Finanzministerin Nirmala Sithara...