Die Ukraine eröffnet offenbar im Krieg gegen Russland ein neues Schlachtfeld in Afrika. Laut der englischsprachigen Wochenzeitung Kyiv Post vom Montag will der ukrainische Geheimdienst GUR in Mali die Tuareg mit wichtigen Informationen versorgt haben, so dass es ihnen vergangene Woche gelungen sei, Soldaten der Regierung und Mitglieder der »Gruppe Wagner« in einen Hinterhalt zu locken. Angeblich sind Dutzende Soldaten und Söldner getötet oder verletzt worden, behaup...