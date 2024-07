Vorerst 15 Tage Untersuchungshaft für den »Eintritt in eine terroristische Vereinigung«, die »Verbreitung von Falschinformationen« und den »Missbrauch sozialer Netzwerke«. So lautet das vorläufige Urteil der Staatsanwaltschaft für Staatssicherheit gegen den Journalisten, Karikaturisten und Übersetzer Aschraf Omar.

Was bekannt ist: Am Montag vergangener Woche in der Nacht um 1.30 Uhr Ortszeit stürmen mehrere Männer – die meisten in Zivil – das Apartment des Karikatur...