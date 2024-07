Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat am Dienstag der Prozess gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der dschihadistischen Organisation »Islamischer Staat« (IS) begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft den aus Zentralasien stammenden Männern im Alter von 21 bis 47 Jahren – fünf tadschikische, ein kirgisischer und ein turkmenischer Staatsbürger – vor, in der BRD eine IS-Zelle aufgebaut zu haben, um gemeinsam mit einem in den Niederlanden Beschuldigten in Westeuropa »öf...