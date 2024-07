Aufsteigen oder Zweitjob

BFC Dynamo vs. Carl Zeiss Jena: 2:3 – das war eines der Resultate aus der Regionalliga, Staffel Nordost, vom Wochenende (historisch gesehen war dieses Resultat in der DDR-Oberliga aus bekannten Gründen eher selten). Die Regionalliga als unterste Klasse des professionellen Kickertums hatte als erste ihren Saisonstart. Was heißt professionell – die feine Linie zu den wirklichen Amateuren ist zwar überschritten, aber verdient wird in der Regel nur geringfügig mehr als ...