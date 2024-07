Das Problem des Mülls besteht darin, dass er den Menschen daran erinnert, dass er schmutzt. Nicht nur wachsen Deponien beständig an und werden Gifte in der See verklappt. Seit längerem schon ist auch der Weltraumschrott zum veritablen Problem geworden. In erdnahen Umlaufbahnen, also in Höhen zwischen 400 und 2.000 Kilometern, kreisen inzwischen 10.000 aktive Satelliten. Sogenannte Megakonstellationen – Verbünde von mehreren Hundert Satelliten – wie Star Link und One...