Ein Gutteil Show ist wohl dabei: Die neue Labour-Regierung in London entdeckt eine Lücke von mindestens 20 Milliarden Pfund in den britischen Staatsfinanzen und schimpft auf die Vorgängerregierung der Tories. Aus diesem Anlass erinnerte der britische Sender ITV am Sonntag an Warnungen des Institute for Fiscal Studies (IFS). Bereits vor Monaten habe dieses darauf hingewiesen, dass die bestehenden Ausgabenpläne über den kommenden März hinaus unglaubwürdig seien. Und w...