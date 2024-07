In wenigen Wochen könnten am Alpenrand in Bayern die ersten Erdgasbohrungen seit mehr als zehn Jahren beginnen. Nicht nur Umweltschützer und Anwohner wollen das möglichst noch verhindern, auch der Landrat des Kreises Landsberg am Lech, Thomas Eichinger (CSU), und der Rat der betroffenen Gemeinde Reichling sind im Widerstand. Ohne besondere Erfolgsaussichten: Im Juni hat das Bergamt Südbayern der Berliner Firma Genexco Gas die Probebohrung genehmigt. Das Konzessionsg...