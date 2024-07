Anführer rivalisierender bewaffneter Gruppen haben am Donnerstag in Cité Soleil, einem der ärmsten Stadtteile von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince, einen Friedensvertrag unterzeichnet. »Wir haben damit eine neue Stufe erreicht«, erklärte der in der Gemeinde einflussreiche Pastor Jean Enock Joseph, der an der Unterzeichnung teilgenommen hatte, wie AFP am Freitag berichtete. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Führern der diversen Gruppen seien die Straßensperren ...