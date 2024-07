»Martin Luther King erzählte uns, was er sah, als er auf den Gipfel des Berges ging. Aber es gibt auch den Fuß des Berges und die Regionen unter der Oberfläche«, schrieb die US-Bürgerrechtlerin und ehemalige politische Gefangene Angela Davis in ihrer Autobiographie. Darin berichtete sie von dem, was sie selbst »unter dem Berg« im repressiven Knastsystem der USA erlebt hatte. Diese revolutionäre Tradition der Offenlegung gesellschaftlicher Abgründe und des Widerstand...