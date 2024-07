Russland wird nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin die geplante Stationierung US-amerikanischer Marschflugkörper und Hyperschallraketen in Deutschland und Polen nicht unbeantwortet lassen. Bei der zentralen Marineparade zum »Tag der russischen Flotte« sagte Putin am Sonntag in St. Petersburg, die künftig zur Stationierung vorgesehenen Raketen hätten eine Flugzeit von lediglich zehn Minuten bis zu »zentralen Einrichtungen des russischen Staates und Milit...