Sanktionen gegen russische Milliardäre treffen lohnabhängige Handwerker in der Bundesrepublik. »Durch den Wegfall wohlhabender Russen als Kundengruppe werden derzeit weniger Megayachten gebaut.«, erklärten die Deutschen Werkstätten in einer Mitteilung am Donnerstag. Für rund 100 Beschäftigte der Dresdner Unternehmensgruppe Deutsche Werkstätten im Stadtteil Hellerau bedeutet das womöglich den Verlust der Erwerbsstelle. Das Unternehmen beschäftigt aktuell insgesamt 42...