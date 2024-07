Südostasiens rasch wachsende weltpolitische Bedeutung ist am Freitag, dem zweiten Tag des ASEAN-Außenministertreffens, einmal mehr offen zutage getreten. Die Außenminister der zehn ASEAN-Mitgliedstaaten waren bereits am Donnerstag in Vientiane, der Hauptstadt von Laos, zu ihrem regulären Treffen zusammengekommen, um dabei zunächst regionale Fragen zu besprechen. Vietnam etwa macht sich Sorgen um sein Mekong-Delta, weil Kambodscha einen Kanal von dem Fluss an seine W...