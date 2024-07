Schon ein Vierteljahr vor den US-Präsidentschaftswahlen sorgt Amtsanwärter Donald Trump für Unruhe in Lateinamerika. Nachdem er vergangene Woche auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee Zölle von 100 bis 200 Prozent auf in Mexiko hergestellte Autos angedroht hatte, stoppte Tesla-Chef Elon Musk am Dienstag den Bau eines Montagewerkes im dortigen Bundesstaat Nueva León. Falls der republikanische Kandidat die Wahl gewinnt, stehe die geplante Fabrik, in der ab 2026 ...