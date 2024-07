Schon mehrfach hat Israels Ultrarechtsregierung ein baldiges Ende des Kriegs in Gaza in Aussicht gestellt. Doch palästinensischen Quellen zufolge wurden allein von Mittwoch auf Donnerstag 55 Menschen in dem Küstenstreifen durch israelischen Beschuss getötet und 110 verletzt. Ein Schwerpunkt der Angriffe lag dabei einmal mehr auf der südlich gelegenen Stadt Khan Junis. Wie dpa am Donnerstag unter Berufung auf das israelische Militärradio mitteilte, sollen dort am Mit...