Die Deutsche Bahn konnte im Juni rund die Hälfte ihrer Züge pünktlich ans Ziel bringen, heißt in ihrer Halbjahresbilanz. Wichtiger waren bei deren Vorstellung am Mittwoch die Verluste. Sie summierten sich in den ersten sechs Monaten auf mehr als eine Milliarde Euro. Aus den roten Zahlen kommen will der Staatskonzern mit Ausgabenkürzungen und Stellenstreichungen. »Wir müssen mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen«, sagte Finanzvorstand Levin Holle am Donnerstag. In ...