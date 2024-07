Infolge der erneuten Störung des Flugverkehrs durch Aktivisten der Klimagruppe »Letzte Generation« will die Bundesregierung Flughafenbetreiber per Rechtsverordnung zu mehr Schutzmaßnahmen zwingen. Das Bundesinnenministerium erklärte, »die Abstimmung mit den Ländern zu einer Rechtsverordnung für den besseren Schutz an deutschen Flughäfen aufgenommen« zu haben. Dabei sollen Maßnahmen, die Zäune, Zufahrtstore und Videoüberwachung betreffen, im Zentrum stehen.

