Bei den Olympischen Spielen in Paris sollen nach Plänen der Gastgeber nur halb so viele klimaschädliche Emissionen ausgestoßen werden wie bei vorherigen Spielen – doch Experten haben ihre Zweifel an der Machbarkeit.

Stefan Gössling von der schwedischen Linné-Universität begrüßt die Pläne für Paris, sieht allerdings Lücken: »Das Wichtigste ist natürlich die Anreise«, sagt er der dpa. Athleten und Zuschauer kämen aus aller Welt und würden sehr viel Flugverkehr verursa...