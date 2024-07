Sie hatten es bereits Anfang Juni angekündigt, jetzt machen sie ernst: Am Montag legten Österreich, Italien, Kroatien, Tschechien, Zypern, Griechenland, Slowenien und die Slowakei ein Papier vor, in dem sie zu einem Kurswechsel in der EU-Politik gegen Syrien aufrufen. Angeführt von Österreich und Italien fordern die Außenminister der acht Länder den Außenbeauftragten der Union, Josep Borrell, auf, die EU-Strategie für Syrien grundlegend zu überprüfen. Hauptansporn s...