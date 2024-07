Im Kampf um die Macht in dem strategisch gelegenen Sudan am Horn von Afrika werden beiden Seiten Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Genozid vorgeworfen. Wer dabei von welcher Seite unterstützt wird, bleibt oft unklar. Während Milizenchef Mohammed Hamdan Daglo, dessen paramilitärische Rapid Support Forces (RSF) seit April 2023 gegen die De-facto-Regierung kämpfen, unmittelbar nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine zu Gast in Moskau war,...