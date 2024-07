Das 27. Treffen des 1990 gegründeten Zusammenschlusses linksgerichteter Parteien »Foro de São Paulo« (Forum von São Paulo, FSP), das Ende Juni wegen des 15. Jahrestages des Putsches in Honduras im Jahr 2009 in Tegucigalpa stattfand, hat national und international rechte sowie ultrarechte Kreise auf den Plan gerufen. So veröffentlichte das »Foro Madrid«, eine 2020 gegründete Ideologiefabrik rechter Netzwerke aus Spanien und Lateinamerika, einen offenen Protestbrief. ...