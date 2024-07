Um zu verstehen, wer da am Wochenende in den USA gestürzt wurde, ist es nicht verkehrt, auf Reaktionen der Gewerkschaften zu schauen. Die waren voll des Lobes für Präsident Joseph Biden. Der habe »während seiner gesamten Amtszeit Seite an Seite mit der Arbeiterklasse gestanden«, erklärte die größte US-Gewerkschaft, United Auto Workers (UAW), am Sonntag. »Vizepräsidentin Kamala Harris ist 2019 mit uns an der Streikpostenkette gelaufen und hat gemeinsam mit Präsident ...