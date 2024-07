Eine Sondereinheit der Polizei in Islamabad hat am Montag das Hauptquartier der größten Oppositionspartei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) durchsucht und mindestens zehn Personen festgenommen. Ebenso in Polizeigewahrsam kam Parteisprecher Raoof Hasan. Er würde, wie die Tageszeitung The Dawn schrieb, wegen »staatsgefährdender Propaganda« verhört, nachdem Polizisten auch die Büros der von ihm geleiteten Informationsabteilung durchsucht hatten. Verkündet wurde zudem die ...