Das Wirtschaftsministerium in Hannover hatte zunächst recht beherzt reagiert, nachdem der NDR Ungeheuerliches berichtet hatte. »Das Schreiben hat keinerlei Einfluss auf die anstehenden Genehmigungen, die das Land Niedersachsen treffen muss«, erklärte das Ministerium am Montag vor einer Woche. Der niederländische Gaskonzern ONE-Dyas hatte Anfang Juli in einem Schreiben an die Landesregierung mit einer unverschämten Schadensersatzklage in Höhe von 300 Millionen Euro g...