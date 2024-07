Etwa dreitausend Migranten aus Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Kuba, Ecuador, Kolumbien und anderen Ländern Lateinamerikas sind am Wochenende im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas in einer neuen »Karawane« Richtung Norden aufgebrochen, um in die Vereinigten Staaten weiterzureisen. In den vergangenen Tagen war ein Aufruf dazu in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden. Der Anschluss an eine Karawane bietet Sicherheit, da einzelne Migranten häufig Opf...