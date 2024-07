Die Lage beim Batteriekonzern VARTA muss ernst sein. Sogar Gläubiger sollen auf einen Großteil ihres Geldes und ihrer Ansprüche verzichten. Altaktionäre sollen aus dem Konzern gedrängt werden, Investoren an Bord kommen. So will das Unternehmen eine Insolvenz abwenden. Um die Pläne in die Tat umsetzen zu können, hat der Konzern aus Ellwangen beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierun...