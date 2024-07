Es dränge sich der Eindruck auf, »dass die Bundesregierung überhaupt nicht wissen will, wer für den verheerenden Anschlag auf die deutsche Energieinfrastruktur verantwortlich ist«. Mit diesen Worten kommentierte die Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Montag gegenüber junge Welt die Antwort des Bundesjustizministeriums auf Fragen, die sie zuvor zur Sprengung der Nord Stream-Pipelines in der Ostsee im September 2022 gestellt hat...