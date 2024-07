Die polnische Justiz hat sich bei der Aufarbeitung der Aktivitäten der im Oktober abgewählten PiS-Regierung einen folgenschweren Formfehler geleistet: Nachdem das Parlament am Freitag mit der Mehrheit der Regierungskoalition die Aufhebung der Immunität als polnischer Abgeordneter des früheren Justizstaatssekretärs Marcin Roma­nowski beschlossen hatte, wurde der Politiker am Montag vor laufenden Kameras festgenommen und in Handschellen aus seiner Wohnung abgeführt. 3...