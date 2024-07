Gleichsam beiläufig ließ die Bundesregierung am Rande des NATO-Gipfels im Juli in Washington verlauten, dass die USA in den nächsten Jahren wieder Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren werden – darunter Hyperschallwaffen, die noch in der Erprobung sind. Auch für Jürgen Wagner, der die Entscheidung für die Analyse-Reihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) eingeordnet hat, ist das der »eigentliche sicherheitspolitische Paukenschlag« des Gipfels.

W...