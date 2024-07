Bizarres Schauspiel

Was geht in unseren Köpfen vor, wenn etwas ganz Ungewöhnliches passiert, beispielsweise ein Attentatsversuch? Ich kann diese Frage auch nicht umfassend beantworten, aber ich denke dabei unwillkürlich an einen Film wie »Machete« mit Danny Trejo. Darin stellt der muskulöse mexikanisch-US-amerikanische Schauspieler einen Mann dar, der beauftragt wird, einen Politiker zu erschießen, der offen gegen Einwanderer auftritt. Als er in Stellung geht, wird er selbst von Schüss...