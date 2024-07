Als wir 1978 aus Nürnberg weggezogen sind nach Laufen, einer Kleinstadt in Südostbayern, 20 Kilometer von Salzburg entfernt, hatte ich die Arschkarte gezogen. Ich war neun Jahre alt, wurde in eine vierte Klasse der Grundschule gesteckt, und die autochthonen Klassenkameraden verübten am zugereisten Preußenkind unerfreuliche Integrationsmaßnahmen. Aber schon bald wurde ich von dieser Trübsal abgelenkt, mein Ziehvater besorgte mir im Salzburger Landestheater, wo er als...