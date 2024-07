Nichts ändert sich in Frankreich. Die Verlierer bleiben an der Macht, die Gewinner stehen vorerst mit leeren Händen da. Nach ihren krachenden Niederlagen bei den EU-Wahlen am 9. Juni und den Parlamentswahlen am 7. Juli übernahm Ensemble, die rechtsliberale Koalition von Staatschef Emmanuel Macron, am Donnerstag abend wie selbstverständlich erneut den Vorsitz in der 577 Abgeordnete zählenden Nationalversammlung. Macrons Kandidatin Yaël Braun-Pivet, die das »hohe Haus...