Fragen zum Attentat auf Donald Trump mehren sich und erhöhen den Druck auf den US-Geheimdienst Secret Service. Am Donnerstag veröffentlichte die New York Times die neuesten Erkenntnisse aus den Ermittlungen, nach welchen die örtlichen Einsatzkräfte den Schützen – »ein junger Mann, der sich merkwürdig verhielt« – bereits eine Stunde vor dem Attentat am Sonnabend als verdächtig eingestuft haben sollen. 20 Minuten vor dem ersten Schuss sollen die Scharfschützen des Geh...