Bis zur wirklichen Trennung von Staat und Kirche scheint der Weg noch weit. Aus der Ampelkoalition von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ist am Freitag erneut die Forderung nach Abschaffung der Staatsleistungen an die beiden großen christlichen Vereinigungen laut geworden. Die mehr als 600 Millionen Euro, die jährlich in die Kassen der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland fließen, könnten »angesichts der Kirchenaustritte« auf lange Sicht »immer weni...