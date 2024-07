Afrika: Kontinent der Vielfalt

Reiches Land

Im kleinen Kasanka-Nationalpark in Sambia findet alljährlich ein Spektakel statt: In den Sümpfen am Bangweulusee versammeln sich bis zu zehn Millionen Palmenflughunde, um sich an den Früchten der dortigen Bäume gütlich zu tun. GB/BRD 2023.

3sat, 13.50 Uhr

Aktiv und gesund

Erholsamer Schlaf

Tipp: Singen Sie sich selbst in den Schlaf! Wir empfehlen Ludwig Pfaus Wiegenlied (1849): »Schlaf, mein Kind, schlaf leis’! / Da drauße...