Mit skeptischen Äußerungen zu einem möglichen Krieg gegen China hat US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Aktien des weltgrößten Chipherstellers auf Talfahrt geschickt. Die Papiere von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) verloren am Donnerstag in Taipei bis zu vier Prozent, nachdem sie am Mittwoch an der US-Technologiebörse NASDAQ bereits um mehr als sieben Prozent eingebrochen waren. Dass der Konzern am Donnerstag prächtige Quartalszahlen vorl...