Sie haben den Hörsaal gegen die Straße getauscht. Am Donnerstag protestierten Studierende, Hochschulbeschäftigte sowie Vertreter der Gewerkschaften GEW und Verdi gegen Kürzungspläne und das Befristungswesen an Hochschulen in Hessen, etwa für studentische Hilfskräfte. Ein landesweiter Protest an mehreren Unistandorten: Insgesamt beteiligten sich rund 1.000 Personen, davon 500 in Darmstadt, jeweils 200 in Marburg und Frankfurt am Main und 100 in Kassel. Für Freitag mi...