Bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September könnte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus dem Stand dritt- oder sogar zweitstärkste Kraft werden. In aktuellen Umfragen liegt das BSW bei etwa 20 Prozent und damit nur noch knapp hinter der CDU und deutlich vor der Partei Die Linke. Mit berechtigter Zuversicht stellt die Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin Katja Wolf, frühere Oberbürgermeisterin von Eisenach, am Donnerstag in Erfurt die Kampagne ihrer Partei...