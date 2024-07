Ab in die Berge und die Dunkelheit abwarten: Da wirft sich der Nachthimmel ja gerne in sein majestätischstes Kleid. So wenig Lichtverschmutzung, so viele Sterne! Wenn dann ein Joint rumgeht und von Osten her eine tief fliegende Sternschnuppe auftaucht, die gar nicht verglühen will, und dann jemand ausruft: »Das ist die ISS!«, dann lässt sich, wenn man Netz hat, nachgoogeln und feststellen: Tatsache, die ISS ist aktuell genau über uns unterwegs. Bis sie ein paar Seku...