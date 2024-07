Man kann das neue Buch der österreichischen Schriftstellerin Anna Mitgutsch auf verschiedene Weise lesen. Einmal als Erzählband, dessen Teile in Briefform an die unterschiedlichsten Adressaten gerichtet sind und dabei nicht zuletzt Porträts dieser Figuren zeichnen. Zum anderen aber als Roman, der – in Maßen autobiographisch – die Entwicklungsgeschichte einer Schriftstellerin erzählt.

Mitgutsch geht es vor allem darum, anderen Menschen näherzukommen und dergestalt si...