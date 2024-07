Am 18. Juli 1994 wurde das siebenstöckige Gebäude der AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina – eine Art Sozialversicherung) in Buenos Aires durch eine Bombe zum Einsturz gebracht. Unter den Trümmern starben 85 Menschen, 300 wurden verletzt. In dem Haus befanden sich auch die Büros mehrerer anderer jüdischer Organisationen und ein Gemeindezentrum. Das Gebäude hatte eine zentrale Bedeutung für die argentinischen Juden – mit zwischen 200.000 und 300.000 Menschen d...