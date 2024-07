Ein Unglück kommt auch in Niger selten allein. Nach dem Ausbruch von 150 Dschihadisten aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Koutoukale kam es am Wochenende zu einem weiteren Anschlag auf die mehr als 2.000 Kilometer lange Ölpipeline, die vom Ölfeld Agadem im Nordosten Nigers zum Ölhafen Sèmè-Kpodji in Benin führt. Die meisten Ausgebrochenen sind mittlerweile wieder in Haft. Der Anschlag der »Front Patriotique de liberation« (FPL, Patriotische Befreiungsfront) auf die...