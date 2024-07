Das türkische Außenministerium hat am Dienstag erneute Angriffe der israelischen Armee auf das Türkisch-Palästinensische Freundschaftskrankenhaus südlich von Gaza-Stadt scharf verurteilt. Die Bombardierung stelle »einen weiteren Beweis für Israels Verletzung des Völkerrechts« dar, so das Ministerium in einer Erklärung, aus der die türkische Zeitung Hürriyet zitiert. Sie sei »Teil der systematischen Politik Israels, die auf die Vernichtung des palästinensischen Volke...