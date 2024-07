Nachdem er im Mai zum Präsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam ernannt worden war, hat der neue Staatschef To Lam am Sonnabend auch seine ersten beiden Auslandsreisen in diesem Amt beendet. Bevor er dabei am Freitag der Einladung von König Norodom Sihamoni nach Kambodscha folgte, hatte er am Donnerstag Laos besucht. Die Ergebnisse seiner Reise nach Laos und Kambodscha, die am Sonnabend endete, wertete der Präsident als Meilensteine in ​einer neuen Phase der ...