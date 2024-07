Das vorläufige Ergebnis der aktuellen Tarifverhandlungen für die deutschen Nordseehäfen verdient das Prädikat »skurril«. Denn neben allen Unklarheiten bedeutet es vor allem eine mehrwöchige Verzögerung – die Runde ist also vorerst nicht beendet. Ende vergangener Woche hatten sich in Bremen, begleitet von Warnstreiks in allen betroffenen Häfen, d...